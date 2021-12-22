Вирок Київського суду по Криму до сих пір не набув чинності

12:25 13 серпень Київ, Україна

Згідно з поданою апеляційною скаргою, справа екс-представника Путіна, передано для розгляду до вищої інстанції. Це означає, що заочний вирок Святошинського райсуду Києва, винесений щодо Олега Белавенцева, до сих пір не набув чинності.

Нагадаємо! У березні 2019 року колишній представник президента Росії в включеному Криму Олег Белавенцев Олег Євгенович заочно був засуджений до 13 років позбавлення.

Київський апеляційний суд ще не розглянув апеляційну скаргу, подану захистом підсудного.

Апеляційне провадження було відкрито Київським апеляційним судом 3 травня 2019 року, проте до цих пір не розглянуто. Наступне засідання у цій справі заплановане на 29 вересня 2020 року.

Адвокатом Ольга Хатнюк, яка в розкладі судових засідань на сайті «Судова влада України» зазначена стороною захисту у даній справі, повідомила, що вже не є захисником Белавенцева, оскільки припинила співпрацю з Центром надання безоплатної правової допомоги. В Єдиному судовому реєстрі відсутня постанову, якою б суд призначив нового захисника Белавенцеву.

За інформацією видання 8 серпня 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 високопоставленим російським чиновникам, в тому числі Белавенцеву в скоєнні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, фінансування тероризму та розв'язанні війни.

Згідно з матеріалами вироку, в березні 2014 року Белавенцев Олег Євгенович, представляючись уповноваженим президента Росії, підбурював українських військових до державної зради - переходу на бік Росії, здачі зброї та боєприпасів. Під час судового розгляду було допитано українські моряки, які підтвердили висунуті Белавенцеву звинувачення.