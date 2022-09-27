Прифронтові зони України забезпечать дровами та паливом - Кабмін

Прилеглі території до зони проведення бойових дій на період опалювального сезону забезпечать дровами та паливом. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій на своїй сторінці у Facebook.
Таким чином військові адміністрації Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей забезпечать місцеве населення паливом на період опалювального сезону.
Субвенції планується розподіляти пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.
Проєкт реалізують у межах видатків, передбачених Мінреінтеграції в обсязі 562,5 млн грн.
Субвенції планується розподіляти пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.
Проєкт реалізують у межах видатків, передбачених Мінреінтеграції в обсязі 562,5 млн грн.
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