Прифронтові зони України забезпечать дровами та паливом - Кабмін

19:19 27 вересня Київ, Україна

Прилеглі території до зони проведення бойових дій на період опалювального сезону забезпечать дровами та паливом. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій на своїй сторінці у Facebook.

"На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безкоштовною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти будинок протягом осінньо-зимового періоду. Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Таким чином військові адміністрації Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей забезпечать місцеве населення паливом на період опалювального сезону.



Субвенції планується розподіляти пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.



Проєкт реалізують у межах видатків, передбачених Мінреінтеграції в обсязі 562,5 млн грн.