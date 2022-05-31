Придністров'я може використовуватися рф як плацдарм для здійснення удару по Україні

10:43 31 травня Київ, Україна

Спецслужби росії використовують територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки для активної підривної роботи проти України.

Про це заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"Придністров'я як плацдарм для удару по Україні чи дестабілізації - підходить. Звичайно, подібна підготовка не проходить повз нашу розвідку і ми також відповідно реагуємо для стримування та протидії виникненню будь-яких ймовірних провокацій або ударів", — сказав він.

Коментуючи можливість нападу на Україну з території Придністров'я, Єнін наголосив, що необхідно виходити з найгіршого можливого сценарію, проте не переоцінювати ті чи інші ризики та загрози.

"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення чи покращення, було б помилкою”, - заявив заступник міністра.

Водночас Єнін заявив, що російські спецслужби використовують території Придністров'я для активної підривної роботи проти України.