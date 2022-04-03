При необхідності Польща готова розмістити ядерну зброю.

11:19 03 квітня Київ, Україна

У важкий воєнний час Польща показала себе вірним другом України, надала допомогу та дала притулок біженцям. Для забезпечення стримуючої сили проти Росії, Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це б значно зміцнило стримування Москви", - заявив він.

За його словами, наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитись". Він також наголосив, що ініціатива має виходити від американців.

Раніше повідомлялося, що посольство України проводить переговори з урядом Польщі щодо повного закриття кордону з Білоруссю.