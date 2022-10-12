При наступі з білорусі ворог отримає відсіч одразу на кордоні - МВС
20:50 12 жовтня Київ, Україна
У разі реального вторгнення ворога з білорусі, він отримає відсіч безпосередньо на кордоні.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час брифінгу у Military Media Center у середу, 12 жовтня.
"Логіка дій України є вимушено оборонною. Ми вже мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури та здійснення обстрілів – інакше ми реагувати не можемо. Втрати з боку агресора будуть високі (у разі вторгнення з території білорусі - ред.), а відсіч буде дано безпосередньо на кордоні", - зазначив він.
За його словами, зараз Україна готова до можливого вторгнення з півночі набагато краще, ніж у червні цього ж року.
Чиновник також наголосив, що мінування є лише оборонним заходом.
"Мінування - це заходи оборонного характеру. Ми це робимо, щоб ворог зрозумів, що відсіч буде надана, і не буде ситуації, як у лютому, коли ми розраховували на дотримання практики добросусідських відносин, але отримали інший сценарій", - пояснив Бондаренко.
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