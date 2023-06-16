Президенти України та Румунії зміцнюють співпрацю та підтримку на шляху до ЄС

18:21 01 червня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Молдові, де було обговорено необхідність посилення санкційного тиску на росію та підтримки України у її прагненні приєднатися до Європейського Союзу та НАТО.



Згідно із повідомленням пресслужби глави держави, лідери також підписали спільну декларацію.



У ході зустрічі президент Зеленський висловив свою вдячність румунському народу за виявлену солідарність з Україною та особливо висловив подяку президенту Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку країни та посилення її обороноздатності.



Було підкреслено важливе значення, яке Румунія надає тимчасовому притулку українських громадян, вимушених залишити свої будинки внаслідок агресивної війни, розв'язаної росією.

Лідери також обговорили подальші кроки, спрямовані на допомогу Україні з боку Румунії у боротьбі з російським вторгненням, включаючи посилення міжнародної санкційної політики та притягнення росії до відповідальності за військові злочини, скоєні на території України.



Важливість нарощування підтримки України на шляху до ЄС та НАТО була особливо відзначена під час переговорів. За даними офіційної пресслужби, підписання декларації про підтримку євроатлантичної інтеграції України главами двох держав є важливим кроком, що передує липневому саміту НАТО у Вільнюсі, як наголосив президент Зеленський.



На зустрічі також приділили особливу увагу питанню реалізації формули миру як основи для забезпечення сталого та справедливого миру на континенті та відновлення світового порядку.

Під час переговорів лідери обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонньої взаємодії, включаючи торгівлю, логістику та гуманітарну співпрацю. Повний текст декларації президентів доступний на офіційному сайті глави Української держави.



У документі наголошується на готовності України та Румунії провести двосторонні консультації з питань міжнародних гарантій безпеки України в період до приєднання до НАТО на основі Київського договору про безпеку від 13 вересня 2022 року.



Румунія також підтримує прагнення України стати членом НАТО, щойно буде виконано відповідні умови.