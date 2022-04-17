Президенти України, Грузії та Молдови дали старт формату «Асоційованого тріо»

19:10 19 липня Київ, Україна

З метою зміцнення тристоронньої співпраці і процвітаючого європейського майбутнього глави Асоційованого тріо прийняли декларацію.





Документ підписали президенти України, Молдови і Грузії за підсумками форуму в Батумі в понеділок, 19 липня, прийняли декларацію Асоційованого тріо. Вона опублікована на сайті Офісу президента.

Повний текст декларації:



"Ми, глави держав Грузії, Республіки Молдова та України зустрілися в Батумі, щоб зміцнити тристоронню співпрацю між нашими країнами щодо європейської інтеграції і підтвердити свої зобов'язання співпрацювати для мирного, демократичного і процвітаючого європейського майбутнього Грузії, Молдови та України.



Відносини між асоційованими партнерами і Європейським Союзом базуються на спільних цінностях, на яких побудований ЄС, - демократії, повазі прав людини і основних свобод і верховенства права. Ми залишаємося відданими дотриманню цих цінностей і просуванню їх в наших відносинах на міжнародній арені.



Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції в Європейський Союз шляхом комплексних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інститутів, і поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах в ключових елементах права ЄС.



Угоди про асоціацію з Європейським Союзом є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної і галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Європейським Союзом.





Надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом і дасть поштовх для ще більш глибоких і більш широких реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.

Ми домовилися продовжувати співробітництво з інститутами ЄС щодо реалізації на практиці всіх можливостей і потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що передбачають поступову інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, як це передбачено угодами і не тільки, де наявний рівень економічної інтеграції дозволяє подальше узгодження політик і регуляторне зближення. У той самий час угоди про асоціацію повинні залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно, для обліку розвитку нормативно-правової бази та економічного розвитку, як це передбачено в угодах.



Ми будемо працювати над визначенням конкретних пріоритетів в сферах загального інтересу для посилення політичного діалогу і просування економічної і галузевої інтеграції з ЄС, особливо в сферах транспорту, енергетики, цифрових перетворень, зеленої економіки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.



Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку Східного партнерства, заснованого на спільній власності, взаємних зобов'язаннях і принципах диференціації та відкритості, що надало усім своїм партнерам інструменти для зміцнення демократії, підтримки економічного розвитку та поширення європейської інтеграції відповідно до їхніх інтересів, амбіцій і можливостей. Ми будемо співпрацювати з іншими зацікавленими партнерами і інститутами ЄС, з тим щоб Східне партнерство виробило стратегічний і перспективний порядок денний і залишалося сильною і ефективною політикою, яка відображає потреби, амбіції і прагнення кожного партнера, сприяє європейській інтеграції партнерів, надає відповідні інструменти для досягнення їхніх цілей і сприяє миру і процвітанню в регіоні в цілому. У зв'язку з цим ми вітаємо пропозицію ЄС з економічного та інвестиційного плану Східного партнерства, а також десяти основних цілей і флагманських ініціатив. Ми очікуємо обговорення цих пропозицій з ЄС як частини всебічного порядку денного для наближення Східних партнерів у ЄС. У той самий час ми повторюємо свої очікування щодо встановлення амбіційних довгострокових цілей Східного партнерства та посилення його стратегічного бачення. У цьому контексті ми вважаємо, що Саміт Східного партнерства у грудні повинен надати новий політичний і стратегічний поштовх для ініціативи, і залишаємося готовими активно залучатися, щоб зробити його успішним і орієнтованим на результати.

Визнаючи важливе значення допомоги ЄС для реалізації амбітного і комплексного порядку денного європейських реформ, ми будемо працювати над забезпеченням кращого застосування механізмів та інструментів допомоги ЄС, в першу чергу інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), в тому числі шляхом пошуку доступу до альтернативних фондів і ресурсів, які є в розпорядженні ЄС, на основі принципу обумовленості.



Ми будемо прагнути співпрацювати з різними регіональними ініціативами за участю країн - членів ЄС, доповнювати наші зусилля, в тому числі в сфері конективності, зеленого і цифрового переходу і циркулярної економіки. У цьому світлі ми опрацюємо можливості співпраці з Ініціативою Тримор’я як крок до досягнення цілей ЄС з конективності і практичної ув'язки наших держав з ЄС.



Ми будемо тісно співпрацювати, щоб підвищити нашу стійкість для кращого реагування на виклики регіональної та європейської безпеки. Ми прагнемо співпрацювати з Європейським Союзом у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО), в тому числі з протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості, боротьби з дезінформацією, розвитку платформ співпраці з відповідними відомствами і службами ЄС. Ми будемо продовжувати брати участь в місіях і операціях в рамках СПБО і робити свій внесок в зусилля ЄС для забезпечення миру і стабільності в світі.



Ми сподіваємося на поглиблення співпраці між нашими державами і чорноморськими партнерами з метою забезпечення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. Ми нагадуємо про Висновки Ради ЄС від 17 червня 2019 року, що підтверджують незмінну прихильність ЄС сприянню процвітання, стабільності та стійкості в регіоні Чорного моря. Ми поділяємо занепокоєння ЄС щодо викликів безпеки в регіоні Чорного моря, підтверджуючи, що дотримання міжнародного права, зокрема, щодо принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права, в тому числі свободи судноплавства, є ключовим для безпеки і співробітництва в регіоні Чорного моря. Ми будемо спільно залучати наших чорноморських партнерів для сприяння сталому розвитку регіону, а також для того, щоб повною мірою скористатися наявними можливостями, які надає Чорне море, для більш широкого і безпечного сполучення між Європою і Азією.



Ми висловлюємо свою подяку за тверду підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії, Республіки Молдова та України, в тому числі шляхом імплементації відповідних обмежувальних заходів, де це необхідно. У зв'язку з цим ми вітали підтвердження п'яти керівних принципів ЄС про відносини ЄС - РФ; ми готові посилити нашу співпрацю з ЄС щодо зміцнення стійкості і боротьби з гібридними загрозами. Ми також вітаємо розширення ролі і залучення ЄС до пошуку шляхів мирного вирішення конфліктів і їхньої імплементації, спрямованих на відновлення територіальної цілісності наших держав.



Зрозуміло, що спроби анексії Росією і незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України і тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт в Придністровському регіоні Республіки Молдова представляють серйозну загрозу для регіону і Європи в цілому. Ми готові розробити разом з ЄС шляхи мирного врегулювання конфліктів і забезпечити тривалий мир, стабільність і безпеку в регіоні, в тому числі шляхом посилення ролі і залучення ЄС.



У цьому контексті ми відзначили висновки Європейської ради від 24 червня 2021 року, в яких лідери ЄС висловили необхідність подальшого поглиблення та активізації політичних, економічних і людських зв'язків і співробітництва зі Східними партнерами з метою підвищення їхньої стійкості, а також визнали європейські прагнення і європейський вибір асоційованих партнерів.



Вступ до Європейського Союзу - це мета, яка об'єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір. Ми вже досягли значного прогресу у відносинах з Європейським Союзом. Підтримані міцною волею наших народів стати частиною європейської сім'ї, ми єдині в своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС наших трьох держав".