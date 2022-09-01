Президенти США та України проведуть телефонні переговори

25 серпня український лідер та президент США проведуть телефонні переговори.
Про це повідомляє CNN з посиланням на координатора зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки США Джона Кірбі.
За словами представника Білого дому, Вашингтон має інформацію про підготовку росією "фіктивних референдумів" в окупованих регіонах України. Як зазначено, вони можуть відбутися "протягом кількох днів".
Йдеться про захоплені території Херсонської та Запорізької областей, а також Донецьк і Луганськ на сході України, уточнив Кірбі.
Він також повідомив, що США відомо про майбутнє маніпулювання окупантів результатами голосування і закликав боротися з дезінформацією.
За словами представника Білого дому, Вашингтон має інформацію про підготовку росією "фіктивних референдумів" в окупованих регіонах України. Як зазначено, вони можуть відбутися "протягом кількох днів".
Йдеться про захоплені території Херсонської та Запорізької областей, а також Донецьк і Луганськ на сході України, уточнив Кірбі.
Він також повідомив, що США відомо про майбутнє маніпулювання окупантів результатами голосування і закликав боротися з дезінформацією.
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