Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні відвідають Київ

09:34 13 квітня Київ, Україна

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.



На порядку денному – надання військової та політичної допомоги Україні.



"Литва продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет та свободу", - написав Науседа.



Планується, що в Україні президенти зустрінуться із Володимиром Зеленським.