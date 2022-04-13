Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні відвідають Київ

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
На порядку денному – надання військової та політичної допомоги Україні.
"Литва продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет та свободу", - написав Науседа.
Планується, що в Україні президенти зустрінуться із Володимиром Зеленським.
На порядку денному – надання військової та політичної допомоги Україні.
"Литва продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет та свободу", - написав Науседа.
Планується, що в Україні президенти зустрінуться із Володимиром Зеленським.
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