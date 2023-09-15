Президенти Польщі та України зустрінуться у Нью-Йорку для обговорення імпорту зерна

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Нью-Йорку, США.
Про це повідомила канцелярія Дуди у своєму Twitter-акаунті у п'ятницю, 15 вересня.
Важливою темою обговорення на зустрічі стане питання імпорту українського зерна, зважаючи на те, що Варшава вирішила продовжити заборону на його імпорт після 15 вересня.
Сам Дуда, висловлюючись в інтерв'ю польському виданню PAP, наголосив на важливості відстоювання інтересів Польщі у питанні імпорту та продажу зерна.
Про це повідомила канцелярія Дуди у своєму Twitter-акаунті у п'ятницю, 15 вересня.
Важливою темою обговорення на зустрічі стане питання імпорту українського зерна, зважаючи на те, що Варшава вирішила продовжити заборону на його імпорт після 15 вересня.
Сам Дуда, висловлюючись в інтерв'ю польському виданню PAP, наголосив на важливості відстоювання інтересів Польщі у питанні імпорту та продажу зерна.
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