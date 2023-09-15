Президенти Польщі та України зустрінуться у Нью-Йорку для обговорення імпорту зерна

11:54 15 вересня Київ, Україна

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Нью-Йорку, США.

Про це повідомила канцелярія Дуди у своєму Twitter-акаунті у п'ятницю, 15 вересня.

Важливою темою обговорення на зустрічі стане питання імпорту українського зерна, зважаючи на те, що Варшава вирішила продовжити заборону на його імпорт після 15 вересня.

Сам Дуда, висловлюючись в інтерв'ю польському виданню PAP, наголосив на важливості відстоювання інтересів Польщі у питанні імпорту та продажу зерна.
 
"Продаж українського зерна в Польщі абсолютно не відповідає нашим інтересам та інтересам наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок, і ми маємо намір це зробити, намагаючись допомогти Україні", - заявив він.