Президент підписав закон про вдосконалення надання держпідтримки сільгоспвиробникам

12:59 22 липня Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті глави держави в четвер, 22 липня.



Зокрема, закон №1601-IХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" передбачає: Глава України Володимир Зеленський підписав прийнятий 1 липня Верховною Радою закон про вдосконалення надання держпідтримки сільгоспвиробникам.Про це повідомляється на сайті глави держави в четвер, 22 липня.Зокрема, закон №1601-IХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" передбачає:

забезпечення фінансової стабільності виробникам при несприятливих погодних умовах, сприяння збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь і розширенню ринку страхування такої продукції;

збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування с/г продукції на 0,5% з метою подальшого спрямування цих коштів на підтримку страхування зазначеної продукції;

надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування їхньої продукції, а також вимоги до учасників ринку, яким може надаватися така допомога.

Крім цього, законом визначаються об'єкти страхування, страхові продукти, ризики і випадки страхування з державною підтримкою.



Відзначено, що розмір часткового відшкодування аграріям страхових платежів встановлено на рівні до 60%.



У той самий час зазначено, що конкретний розмір компенсації визначається з урахуванням можливості державного бюджету.



Також документ скасовує положення про страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.



Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.