Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, якого називають лобістом Кремля

13:59 25 січень Київ, Україна

Головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрали представника від Нідерландів Тіні Кокса, він отримав 164 голоси.



Новий президент ПАРЄ відомий низкою заяв на виправдання російської агресії проти України. Так, у 2014 році, коли він очолював ліве крило асамблеї, то казав, що жителі Донбасу нібито "дивляться на Росію як альтернативу" через "внутрішні проблеми України".



Також Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в ПАРЄ, завдяки чому вона повернулася до зали у 2019 році. Росію позбавили права голосу у 2014, після незаконної анексії Криму. На знак протесту проти цих санкцій Москва розпочала шантаж і два роки не сплачувала свій внесок до Ради Європи, що спричинило фінансову кризу в організації.



Журналісти називають Кокса "відкритим агентом Кремля та ефективним лобістом інтересів РФ в асамблеї".



Після перемоги Кокса спогадами про зустріч із ним поділився у Фейсбуці колишній заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов: «Це максимально негативна для України постать, яка відкрито підтримує антиукраїнські позиції. Він мені в очі казав, що асоціація з ЄС не на користь українського народу і тому він її не підтримує!