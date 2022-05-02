Президент хоче внести зміни в закон «Про основи національного опору»

17:46 30 липня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський поставив перед прем'єр-міністром Денисом Шмигалем завдання - за 2 місяці подати в Раду пропозиції про внесення змін до Закону про нацопір.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Відзначається, що відповідний лист президент направив керівникові уряду 30 липня.



У листі наголошується, що парламент 16 липня ухвалив закон України «Про основи національного опору», який в цілому підтримав і підписав президент.



Однак, як зазначає глава держави, при підготовці законопроєкту до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.

«Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не в повній мірі відповідають Конституції України і вимагають усунення техніко-юридичних недоліків», - зазначив у листі Зеленський.

Зокрема, мова йде про надання Кабінету Міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки і тому подібного. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств і організацій у випадках, визначених законом України «Про правовий режим воєнного стану».



Крім того, закон «Про основи національного опору» містить положення щодо нерозповсюдження дії закону «Про адміністративні послуги» на відносини з сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України і підготовки населення до участі в русі національного опору, а також включення акредитованих громадських об'єднань в суб'єкти, на які поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».



«З огляду на важливість закону України «Про основи національного опору» для забезпечення обороноздатності держави, а також те, що зазначений закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную в двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону України «Про основи національного опору» з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків», - зазначив президент.