Президент хоче внести зміни в закон «Про основи національного опору»

Глава України Володимир Зеленський поставив перед прем'єр-міністром Денисом Шмигалем завдання - за 2 місяці подати в Раду пропозиції про внесення змін до Закону про нацопір.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Відзначається, що відповідний лист президент направив керівникові уряду 30 липня.
У листі наголошується, що парламент 16 липня ухвалив закон України «Про основи національного опору», який в цілому підтримав і підписав президент.
Однак, як зазначає глава держави, при підготовці законопроєкту до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.
Відзначається, що відповідний лист президент направив керівникові уряду 30 липня.
У листі наголошується, що парламент 16 липня ухвалив закон України «Про основи національного опору», який в цілому підтримав і підписав президент.
Однак, як зазначає глава держави, при підготовці законопроєкту до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.
Зокрема, мова йде про надання Кабінету Міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки і тому подібного. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств і організацій у випадках, визначених законом України «Про правовий режим воєнного стану».
Крім того, закон «Про основи національного опору» містить положення щодо нерозповсюдження дії закону «Про адміністративні послуги» на відносини з сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України і підготовки населення до участі в русі національного опору, а також включення акредитованих громадських об'єднань в суб'єкти, на які поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».
Крім того, закон «Про основи національного опору» містить положення щодо нерозповсюдження дії закону «Про адміністративні послуги» на відносини з сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України і підготовки населення до участі в русі національного опору, а також включення акредитованих громадських об'єднань в суб'єкти, на які поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».
«З огляду на важливість закону України «Про основи національного опору» для забезпечення обороноздатності держави, а також те, що зазначений закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную в двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону України «Про основи національного опору» з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків», - зазначив президент.
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