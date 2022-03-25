Президентка Естонії стала всесвітньою захисницею прав жінок і дітей

09:20 29 червня Київ, Україна

28 червня президентка Естонії Керсті Кальюлайд була призначена всесвітнім захисником прав жінок і дітей, термін її повноважень у цій галузі складе два роки. Дане призначення було видане генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.





Після зустрічі президентка Естонії та генсек Про це повідомила пресслужба президентки Естонії.Після зустрічі президентка Естонії та генсек ООН повідомили, що Кальюлайд в майбутні два роки буде "всесвітнім захисником прав жінок і дітей".

"Генеральний секретар ООН призначив президентку Естонії Керсті Кальюлайд Глобальним захисником кожної жінки, кожної дитини. Це перше в своєму роді призначення направлене на підвищення обізнаності в усьому світі про Глобальну стратегію охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час зустрічі Кальюлайд і Гутерріш обговорили пріоритети Естонії як голови Ради Безпеки, яким вона в цей час є.



В ході бесіди сторони торкнулися також питання зниження негативного впливу коронакризи в різних регіонах світу, а також можливості підвищення темпів вакцинації.