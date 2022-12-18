Президент Зеленський заявив про перспективу звільнення Криму

Військова операція зі звільнення тимчасово окупованого Криму від російських загарбників поки що не розпочалася. Але готовність і бажання це зробити вже зародились у думках українців, що дуже важливо. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 та LCI, оприлюдненому у неділю, 18 грудня.

"Сама операція ще не розпочалася. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей, і це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні, у єдності ставлення до цього. Не просто словами Крим – це Україна. Треба бути готовими та йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання та готовності. Я вважаю, що початок є", – заявив президент.

Відповідаючи на запитання, чи зможе президент провести свою відпустку у Криму влітку 2023 року, Зеленський відповів: "Влітку непоганий варіант, там хороша погода".

Також український лідер заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін захоче застосувати ядерну зброю – він його застосує, незважаючи на те, які кроки робитиме Україна.

"Якщо путін вирішить у якийсь момент застосовувати ядерну зброю, це не залежить від того, чи хоче Зеленський забрати назад наш Крим", – сказав президент.

Він наголосив, що тут питання не в морі, і це не пов'язано з кроками України.

"Путін, якщо хоче застосувати ядерну зброю - він його застосує. Так само, як він обіцяв Макрону, Меркель, що не буде повномасштабного вторгнення в Україну, передайте Зеленському, США, я просто хочу, щоб ми домовилися про Донбас, Мінськ тощо.. Просто не можна вірити людям, які щось говорять, а діють так, як вони вирішили особисто», – заявив Зеленський. Президент зазначив, що "путін – це не та людина, яка прямо щось робить". "Він діє так, як вигідно йому", – додав глава держави.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти готуються до висадки українського десанту у Криму.

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