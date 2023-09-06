Президент Зеленський висловив подяку за фінпідтримку від Боснії та Герцеговини

Президент України Володимир Зеленський подякував голові президії Боснії та Герцеговини Жельку Комшичу та члену президії цієї держави Денису Бечировичу за надання Україні фінансової підтримки в умовах повномасштабної російської агресії.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Зустріч Зеленського з боснійськими чиновниками відбулася у Києві у День Державного прапора України. Глава держави подякував співрозмовникам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь у саміті міжнародної Кримської платформи.
Зеленський також висловив подяку Боснії та Герцеговині за підтримку резолюцій щодо територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема в рамках ООН.
Він обговорив з представниками президії Боснії та Герцеговини перспективи щодо посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що Україну та Боснію та Герцеговину об'єднує спільна мета – членство в Європейському Союзі.
Президент висловив сподівання, що Боснія та Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації Української формули миру.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Зустріч Зеленського з боснійськими чиновниками відбулася у Києві у День Державного прапора України. Глава держави подякував співрозмовникам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь у саміті міжнародної Кримської платформи.
Зеленський також висловив подяку Боснії та Герцеговині за підтримку резолюцій щодо територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема в рамках ООН.
Він обговорив з представниками президії Боснії та Герцеговини перспективи щодо посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що Україну та Боснію та Герцеговину об'єднує спільна мета – членство в Європейському Союзі.
Президент висловив сподівання, що Боснія та Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації Української формули миру.
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