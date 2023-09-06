Президент Зеленський висловив подяку за фінпідтримку від Боснії та Герцеговини

17:52 23 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський подякував голові президії Боснії та Герцеговини Жельку Комшичу та члену президії цієї держави Денису Бечировичу за надання Україні фінансової підтримки в умовах повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зустріч Зеленського з боснійськими чиновниками відбулася у Києві у День Державного прапора України. Глава держави подякував співрозмовникам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за участь у саміті міжнародної Кримської платформи.

Зеленський також висловив подяку Боснії та Герцеговині за підтримку резолюцій щодо територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема в рамках ООН.

Він обговорив з представниками президії Боснії та Герцеговини перспективи щодо посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що Україну та Боснію та Герцеговину об'єднує спільна мета – членство в Європейському Союзі.

Президент висловив сподівання, що Боснія та Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації Української формули миру.