Президент Зеленський звільнив голову Держтомельської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Держтомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка відповідно до розпорядження №100 від 8 червня.
Документ вказує на звільнення Сергія Львовича Борисюка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації у Бучанському районі Київської області.
Раніше, 5 червня, Бюро економічної безпеки оприлюднило інформацію про розкриття схеми присвоєння бюджетних коштів високопосадовцям Держтомельської селищної військової адміністрації.
За даними повідомлень, співробітники Держтомельської селищної військової адміністрації з 2022 по 2023 роки уклали кілька контрактів на проведення робіт з усунення аварій у житловому фонді, що виникли внаслідок бойових дій.. Ці контракти було укладено з компаніями, які перебували під їх контролем, за завищеними цінами.
Згідно з даними Бюро економічної безпеки, гроші, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовувалися у Вінниці, після чого ці кошти було виведено готівкою.
Попередні оцінки свідчать про завдану державі шкоду, яка перевищує 5 мільйонів гривень.
Документ вказує на звільнення Сергія Львовича Борисюка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації у Бучанському районі Київської області.
Раніше, 5 червня, Бюро економічної безпеки оприлюднило інформацію про розкриття схеми присвоєння бюджетних коштів високопосадовцям Держтомельської селищної військової адміністрації.
За даними повідомлень, співробітники Держтомельської селищної військової адміністрації з 2022 по 2023 роки уклали кілька контрактів на проведення робіт з усунення аварій у житловому фонді, що виникли внаслідок бойових дій.. Ці контракти було укладено з компаніями, які перебували під їх контролем, за завищеними цінами.
Згідно з даними Бюро економічної безпеки, гроші, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовувалися у Вінниці, після чого ці кошти було виведено готівкою.
Попередні оцінки свідчать про завдану державі шкоду, яка перевищує 5 мільйонів гривень.
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