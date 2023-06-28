Президент Зеленський: Україна не прийме замороженого конфлікту
18:11 28 червня Київ, Україна
Україна невпинно відкидає всі варіанти замороженого конфлікту, заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді, присвяченого Дню Конституції.
"Будь-яка форма замороженого конфлікту насправді означає війну. Війна, яка неминуче знову розгориться. Питання лише в тому, коли це станеться і скільки життів забере... Тому справжній мир має бути заснований на чесності. Українська Формула миру саме такий мир передбачає, і вона має універсальну цінність. Україна ніколи не прийме жодного варіанта замороженого конфлікту. Жодного", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що Україна прагне допомогти всім народам світу, які шукають справжнього справедливого миру, і Формула миру сприятиме цій меті.
"Росія розглядає своїх сусідів як підлеглих та ворогів. Однак очевидно, що сторона миру на нашому боці. Очевидно, що Україна зміцнює і зміцнюватиме всі альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили Євросоюз, і наша присутність надає ЄС нової сили, якої він ніколи раніше не мав", - додав президент.
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