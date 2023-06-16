Президент Зеленський: росія ослабла, а її агресія пов'язана з кінцем епохи імперій

18:27 19 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський висловив свою думку про сучасну росію, стверджуючи, що вона ослабла, і її агресивна поведінка пов'язана з усвідомленням того, що епоха імперій залишилася в минулому.

У своєму виступі на саміті Ліги арабських держав 19 травня Зеленський заявив: "росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність не виникає з сили, а з усвідомлення того, що епоха імперій пішла у минуле. Адже час вільних та незалежних націй ніколи не закінчиться, і Україна є прикладом цього”.

Зеленський закликав арабські країни до прямої співпраці з Україною та запропонував їм приєднатися до пунктів Формули миру.

"Ваші люди вже бачили, що українці є народом світу. У 2021 році ми зробили пріоритетом відкритість України для ваших народів. Ваші туристи могли насолодитися весною у Києві та величчю Карпатських гір. Я вірю, що одного разу ваш народ повернеться до нас і побачить Крим, вільний від російської окупації", - наголосив він.

Президент також нагадав, що Україна традиційно постачає арабським країнам пшеницю та інші сільськогосподарські продукти.