Президент Зеленський відвідав українських бійців у Донецькій області

20:42 14 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський провів важливий візит до українських бійців на Донеччині, підтверджує офіційний сайт президента.



"У рамках своєї робочої поїздки до Донецької області, особисто відвідав штаби бригад, які беруть активну участь у наступальних операціях в області, що належить оперативно-тактичному угрупованню "Соледар"", - йдеться в офіційному повідомленні.



В рамках цього візита, президент Зеленський оглянув командні пункти наступних бригад: 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка почесно носить ім'я кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади, також іменованої на честь кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади, названої на честь генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади і нарешті 24-ї окремої механізованої бригади, яка прославляє ім'я короля Данила.



Глава держави також докладно ознайомився з оперативною обстановкою на територіях, що покриваються діяльністю вищезгаданих бригад, та отримав доповіді щодо застосування різноманітного озброєння.



У процесі спілкування з командиром та солдатами президент Зеленський обговорив деякі нагальні питання, що стоять перед українською армією. На офіційному порталі президента було наголошено, що військові передали главі держави свої потреби у боєприпасах, озброєнні, а також у сучасних фронтових системах ППО та безпілотних літальних апаратах різних типів.



Крім того, за участю керівників бригад було проведено насичені обговорення на теми покращення навчання солдатів, сержантів та офіцерів, спрощення бюрократичних процедур в армії, особливо у контексті формування та комплектації військових підрозділів. Також було розглянуто питання щодо вдосконалення функціонування територіальних центрів комплектування та системи соціальної підтримки, а також процесу військово-медичних комісій.



Завершивши візит, президент надав низку практичних пропозицій та рішень, спрямованих на вирішення виявлених проблем. Важливим моментом стало обговорення питань, пов'язаних із підвищенням мотивації військовослужбовців та розширенням можливостей командирів у керівництві особовим складом.