Президент Зеленський: окупанти готові відкрити вогонь по українських рятувальниках

09:49 08 червня Київ, Україна

Якщо українські сили спробують евакуацію людей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, то їх розстрілюватимуть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



Зеленський зазначив, що процес порятунку людей із окупованої частини Херсонської області є надзвичайно важким. Російські терористи активно відкривають вогонь по українських рятувальниках.

Через це гинуть люди і тварини, а з-під затоплених будинків свідки спостерігають, як предмети, що потонули, пливуть повз.

"Якщо наші сили спробують врятувати людей, окупанти будуть завдавати їм пострілів здалеку. Як тільки наші рятувальники розпочнуть виконання своєї місії, їх розстрілюватимуть", - наголосив український президент.

Глава держави додав, що остаточні наслідки цієї трагедії стануть зрозумілими лише після кількох днів, коли рівень води трохи знизиться.