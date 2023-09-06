Президент Зеленський обговорив оборону України на селекторній нараді

12:35 17 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з питань оборони України.



Про це він повідомив у Телеграмі.



На нараді обговорювалися питання постачання техніки та боєприпасів Силам оборони України, темпи власного виробництва, тактичні та стратегічні плани противника, стан його ВПК, підготовка енергосистеми та ППО до зими, а також питання ліквідації наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуації жителів Куп'янського району, допомога та будівництво нового житла у Херсонській та Київській областях.



Президент Зеленський зазначив, що Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібне Україні.