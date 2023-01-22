Президент Зеленський звернувся до українців та привітав із Днем Соборності

10:08 22 січня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 22 січня у День Соборності опублікував звернення до українців. Зокрема, глава держави запевнив у перемозі у війні проти Росії.

"Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину та незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали про першу мудрість".. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", - сказав президент у відео, оприлюдненому на Facebook-сторінці.

Глава держави зазначив, що у кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць, бо кожен регіон боронить інший регіон.

"Кожне місто рідне. Кожне село рідне. Кожна вулиця – рідна. Навіть якщо ми там ніколи у житті не були. І бійці з Києва, Львова, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох інших міст борються за Маріуполь, Куп'янськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Куп'янська та Маріуполя та багатьох інших міст борються за Авдіївку, Бахмут та Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом боронять Харків. І всі разом визволяють Херсон. І всі ми разом, де б народилися і де росли, говоримо сьогодні: я захистю мою Україну. Мою соборну. Моє Закарпаття, мою Волинь, моє Поділля, мою Таврію, мою Сіверщину, моє Полісся, моє Наддніпрянщина, мій Донбас, мою Галичину, моє Наддніпрянщину, мою Слобожанщину, моє Приазов'я, мою Буковину і, звичайно, мій Крим. І ніякий він не "ваш", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що українці все захищають разом, а отже, разом і переможуть.

"І звуки перемоги почує вся Україна.. Моя Україна. Наша Україна ... Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. З Днем Соборності, любий народе! З Днем Соборності, непоборні!” – привітав Зеленський українців.

Як повідомлялося, сьогодні Україна відзначає День Соборності. Свято було офіційно засноване у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР та ЗУНР для утворення єдиної української держави.