Президент Зеленський розпочав офіційний візит до Румунії

12:50 10 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом і про це повідомив через свій акаунт у Twitter.

"Я прибув до Бухаресту, Румунія, для переговорів з (президентом) Клаусом Йоханнісом та зміцнення наших добросусідських відносин", - написав Зеленський.

Він також наголосив, що у рамках візиту буде обговорено різні аспекти співробітництва, зокрема сферу безпеки, розвиток авіаційних та інших коаліцій, посилення протиповітряної оборони України, архітектуру безпеки у Чорному морі та відносини з партнерами.



На додаток до цього, Зеленський висловив вдячність Румунії за підтримку, яка сприяє зміцненню держави Україна, і зазначив, що співпраця між двома країнами сприяє стабільності не лише в регіоні, а й у всьому світі.



Він також наголосив, що Румунія – це друг України, який надавав підтримку у важкі моменти та продовжує зміцнювати відносини між країнами.