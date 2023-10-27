Президент Зеленський на саміті Кримської платформи: успіхи у питанні повернення Криму

12:50 24 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на другому парламентському саміті Кримської платформи у Празі, наголосив, що Українські збройні сили досягають певних успіхів у питанні повернення тимчасово окупованого Криму, незважаючи на відсутність остаточного результату.



У своєму відеозверненні Зеленський уточнив, що серед досягнень можна виділити такі моменти:

Російський чорноморський флот більше не може оперувати у західній частині Чорного моря та поступово залишає Крим.

Для російських військ відсутня безпечна база та надійний логістичний маршрут у Криму та на окупованих ділянках Чорноморського та Азовського узбережжя.

Проукраїнські настрої в Криму стають більш відкритими, навіть за окупації цієї території, що триває. Місцеві жителі усвідомлюють, що росія піде, і очікують на повернення України.

Україна спромоглася повернути Чорне море до ролі ключової артерії безпеки, яка впливає на глобальну продовольчу стабільність.

Президент наголосив, що, незважаючи на відсутність повного вогневого контролю над Кримом та його прибережними водами, Україна впевнена у досягненні цієї мети з часом.