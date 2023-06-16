Президент ПАР Сиріл Рамафоса приїхав до Києва з «африканським мирним планом»

09:21 16 червня Київ, Україна

Сьогодні, 16 червня, у рамках так званої африканської миротворчої місії з врегулювання війни між Україною та рф, Зеленський зустрінеться у Києві з лідерами африканських країн.
 
Про це повідомляє представництво президента Південно-Африканської Республіки (ПАР).
 
Як член Африканської миротворчої місії в українську столицю прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса. До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди як представники континенту, який відчув на собі несприятливі економічні наслідки війни.
"Людські та негативні економічні наслідки та напруга, що виникають внаслідок війни між Україною та росією, є серйозною ситуацією, яка впливає на всіх нас у взаємопов'язаному світі", - сказав Сиріл Рамафоса напередодні місії.
Голова ПАР прибув на залізничний вокзал у селищі Немішаєве Київської області. Президента зустрів спеціальний представник України з Африки та Близького Сходу посол Максим Субко та посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.
Після України африканські лідери вирушать до Санкт-Петербурга, де 17 червня проведуть розмову з лідером росії володимиром путіним.
 
Що відомо про «африканський мирний план»
 
Як повідомляють журналісти Reuters, яким вдалося ознайомитися з чернеткою так званого «африканського мирного плану», у проєкті документа перераховується низка заходів, які могли б запропонувати африканські лідери в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.

Ці заходи можуть включати виведення російських військ, вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі, призупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна та ослаблення санкцій проти росії. Крім того, список включає «безумовну угоду щодо зерна та добрив».