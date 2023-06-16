Президент ПАР Сиріл Рамафоса приїхав до Києва з «африканським мирним планом»

09:21 16 червня Київ, Україна

Сьогодні, 16 червня, у рамках так званої африканської миротворчої місії з врегулювання війни між Україною та рф, Зеленський зустрінеться у Києві з лідерами африканських країн.

Про це повідомляє представництво президента Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Як член Африканської миротворчої місії в українську столицю прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса. До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди як представники континенту, який відчув на собі несприятливі економічні наслідки війни.

"Людські та негативні економічні наслідки та напруга, що виникають внаслідок війни між Україною та росією, є серйозною ситуацією, яка впливає на всіх нас у взаємопов'язаному світі", - сказав Сиріл Рамафоса напередодні місії.

Голова ПАР прибув на залізничний вокзал у селищі Немішаєве Київської області. Президента зустрів спеціальний представник України з Африки та Близького Сходу посол Максим Субко та посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: Його Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa and the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewa . Jk8V8n2v9O - Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Після України африканські лідери вирушать до Санкт-Петербурга, де 17 червня проведуть розмову з лідером росії володимиром путіним.

Що відомо про «африканський мирний план»

Як повідомляють журналісти Reuters, яким вдалося ознайомитися з чернеткою так званого «африканського мирного плану», у проєкті документа перераховується низка заходів, які могли б запропонувати африканські лідери в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.



Ці заходи можуть включати виведення російських військ, вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі, призупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна та ослаблення санкцій проти росії. Крім того, список включає «безумовну угоду щодо зерна та добрив».