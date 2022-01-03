Президент ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій стосовно контрабандистів

Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо 13 українських контрабандистів і 95 юридичних осіб.
Указ опублікований на сайті глави держави в середу, 21 квітня.
Відзначимо, що список осіб, проти яких введені персональні обмежувальні заходи, поповнився ще одним ім'ям. У нього потрапив бізнесмен Араік Амирханян.
Тепер перелік виглядає таким чином:
Тепер перелік виглядає таким чином:
- Куршутов Сеяр Османович;
- Черепинський Олександр Юхимович;
- Кукоба Едуард Якович;
- Доронін Олег Володимирович;
- Мелконян Тигран Сасунікович;
- Полуситок Володимир Михайлович;
- Аминєв Денис Марселович;
- Сердюк Сергій Павлович;
- Грибанов Михайло Олександрович;
- Попов Андрій Юрійович;
- Богданов Олег Валерійович;
- Дворак Юрій Миколайович;
- Амирханян Араік Хачикович.
Також під санкції потрапили 95 компаній - дві російські (будівельні компанії з Московської області), інші українські.
Указ вже набув чинності.
Указ вже набув чинності.
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