Президент ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій стосовно контрабандистів

08:11 22 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо 13 українських контрабандистів і 95 юридичних осіб.
 
Указ опублікований на сайті глави держави в середу, 21 квітня.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначено в документі.
Відзначимо, що список осіб, проти яких введені персональні обмежувальні заходи, поповнився ще одним ім'ям. У нього потрапив бізнесмен Араік Амирханян.

Тепер перелік виглядає таким чином:
  1. Куршутов Сеяр Османович;
  2. Черепинський Олександр Юхимович;
  3. Кукоба Едуард Якович;
  4. Доронін Олег Володимирович;
  5. Мелконян Тигран Сасунікович;
  6. Полуситок Володимир Михайлович;
  7. Аминєв Денис Марселович;
  8. Сердюк Сергій Павлович;
  9. Грибанов Михайло Олександрович;
  10. Попов Андрій Юрійович;
  11. Богданов Олег Валерійович;
  12. Дворак Юрій Миколайович;
  13. Амирханян Араік Хачикович.
Також під санкції потрапили 95 компаній - дві російські (будівельні компанії з Московської області), інші українські.

Указ вже набув чинності.