Президент ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій стосовно контрабандистів

08:11 22 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо 13 українських контрабандистів і 95 юридичних осіб.

Указ опублікований на сайті глави держави в середу, 21 квітня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначено в документі.

Відзначимо, що список осіб, проти яких введені персональні обмежувальні заходи, поповнився ще одним ім'ям. У нього потрапив бізнесмен Араік Амирханян.



Тепер перелік виглядає таким чином:

Куршутов Сеяр Османович; Черепинський Олександр Юхимович; Кукоба Едуард Якович; Доронін Олег Володимирович; Мелконян Тигран Сасунікович; Полуситок Володимир Михайлович; Аминєв Денис Марселович; Сердюк Сергій Павлович; Грибанов Михайло Олександрович; Попов Андрій Юрійович; Богданов Олег Валерійович; Дворак Юрій Миколайович; Амирханян Араік Хачикович.

Також під санкції потрапили 95 компаній - дві російські (будівельні компанії з Московської області), інші українські.



Указ вже набув чинності.