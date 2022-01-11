Президент ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади

19:45 29 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський указом № 180/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".



Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", - сказано в указі.

Відзначається також, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеним в дію указом президента, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова.



У додатку до указу зазначається:



- Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;



- Міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;



- також даним відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.



Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.



Крім цього, відомство має провести спільно з місцевими органами самоврядування облік земель, що перебувають у власності територіальних громад.