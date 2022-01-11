Президент ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади

Володимир Зеленський указом № 180/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Відзначається також, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеним в дію указом президента, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова.
У додатку до указу зазначається:
- Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;
- Міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;
- також даним відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.
Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.
Крім цього, відомство має провести спільно з місцевими органами самоврядування облік земель, що перебувають у власності територіальних громад.
У додатку до указу зазначається:
- Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;
- Міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;
- також даним відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.
Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.
Крім цього, відомство має провести спільно з місцевими органами самоврядування облік земель, що перебувають у власності територіальних громад.
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