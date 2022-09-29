Президент ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство

20:50 04 березня Київ, Україна





Відповідний



Згідно з рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", Кабінет Міністрів спільно з Центральною виборчою комісією і Службою безпеки України повинні в двомісячний термін провести інвентаризацію і проаналізувати законодавство України з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством. Глава України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про розробку законопроєкту, який унеможливить подвійне громадянство у держслужбовців та нардепів.Відповідний указ № 85/2021 був підписаний президентом сьогодні, 4 березня, повідомила пресслужба глави держави.Згідно з рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", Кабінет Міністрів спільно з Центральною виборчою комісією і Службою безпеки України повинні в двомісячний термін провести інвентаризацію і проаналізувати законодавство України з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.

"Необхідно встановити наявність або відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

За результатами такого аналізу уряд має в шестимісячний термін винести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які передбачали б заборону громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або які подали документи для придбання іноземного громадянства:

претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об'єктах державної власності;

мати допуск до державної таємниці;

бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

бути членом політичної партії.

Також необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови і виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції.



Крім того, на законодавчому рівні повинен бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про отримання іноземного громадянства. Для жителів ОРДЛО і Криму цей порядок буде вводитися в дію тільки після відновлення територіальної цілісності України.



За подання неправдивих відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства повинна бути встановлена відповідальність.



Також, згідно з рішенням РНБО, уряд повинен почати міждержавний діалог щодо укладення двосторонніх угод із зацікавленими державами, крім держави-агресора, спрямованих на врегулювання проблемних питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.