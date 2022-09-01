Президент Володимир Зеленський закликав світ реагувати на ядерний шантаж росії

07:19 16 серпня Київ, Україна

Український лідер закликав світ реагувати на ядерний шантаж росії новими жорсткими санкціями.

Про це у понеділок, 15 серпня, президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.



Зеленський заявив, що росія не припиняє свої шантажистські дії на Запорізькій АЕС, продовжує обстріл, а прямо на об'єктах станції росіяни зберігають боєприпаси та техніку, тому "де-факто станцію заміновано".

"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по більш віддалених регіонах. Все залежить тільки від напряму та сили вітру. Якщо через дії росії відбудеться катастрофа, наслідки можуть вдарити і по тих, хто поки що мовчить, це питання вже винесене на найвищий міжнародний рівень - ООН та МАГАТЕ. Звісно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ Великої сімки - вони чітко розуміють, що росія є відповідальною за цю ядерну кризу", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що єдиний спосіб уникнути катастрофи – повернути станцію під управління України.