Президент Володимир Зеленський закликав світ реагувати на ядерний шантаж росії
07:19 16 серпня Київ, Україна
Український лідер закликав світ реагувати на ядерний шантаж росії новими жорсткими санкціями.
Про це у понеділок, 15 серпня, президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Зеленський заявив, що росія не припиняє свої шантажистські дії на Запорізькій АЕС, продовжує обстріл, а прямо на об'єктах станції росіяни зберігають боєприпаси та техніку, тому "де-факто станцію заміновано".
"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по більш віддалених регіонах. Все залежить тільки від напряму та сили вітру. Якщо через дії росії відбудеться катастрофа, наслідки можуть вдарити і по тих, хто поки що мовчить, це питання вже винесене на найвищий міжнародний рівень - ООН та МАГАТЕ. Звісно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ Великої сімки - вони чітко розуміють, що росія є відповідальною за цю ядерну кризу", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що єдиний спосіб уникнути катастрофи – повернути станцію під управління України.
"Всі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів без жодних умов.... І якщо зараз світові не вистачає сили та рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, це означає, що світ програє. Програє терористам. Ще є шанс не допустити цього програшу", - заявив президент.
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