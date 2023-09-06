Президентка Угорщини прибула на Закарпаття: підготовка до саміту Кримської платформи

12:48 22 серпня Київ, Україна

Президентка Угорщини Каталін Новак прибула до Закарпатської області вранці 22 серпня. Візит президентки був запланований наперед і є частиною підготовки до третього Міжнародного саміту Кримської платформи.



Про це повідомила Закарпатська ОДА.



Новак зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегового та району. На зустрічах обговорили результати й перспективи посилення транскордонного співробітництва, у тому числі й тих проєктів, які розпочалися після початку повномасштабної війни.



Йшлося, зокрема, про гуманітарну допомогу, підтримку українських біженців та вимушених переселенців на Закарпатті, літній відпочинок для українських дітей в Угорщині тощо.



Також Новак планує зустрітися з представниками церкви, поспілкуватися із сім'єю одного з етнічних угорців, який загинув, захищаючи Україну та дітьми багатодітних сімей.



Після цього вона вирушить до Києва.