Президент затвердив стратегію розвитку ОПК

17:55 20 серпня Київ, Україна

На основі підписаного президентом Володимиром Зеленським документа про затвердження Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) , буде підготовлена і реалізована низка державних програм.

Про це повідомляється на сайті ОП.



Як зазначається, підписана президентом Стратегія розвитку ОПК визначає пріоритетні напрямки державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу (ОПК) і очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів. На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.



Згідно зі Стратегією, метою державної військово-промислової політики є створення на основі сучасних стандартів корпоративного управління конкурентоспроможного і високотехнологічного оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наявні і перспективні потреби ЗСУ та інших військових формувань в озброєнні і військовій техніці.



Серед пріоритетів розвитку ОПК Стратегія визначає технічне переоснащення науково-виробничої бази, впровадження новітніх технологій, створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, а також військового суднобудування і вертолітобудування.



Інноваційна діяльність в оборонно-промисловому комплексі повинна бути спрямована на оновлення виробничої бази з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу і переходу на нові види спеціалізації і організації виробництв.



Стратегія реалізується в три етапи. На першому етапі (2021-2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямках розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування ОПК. Другий етап (2023-2024 роки) передбачає реалізацію проєктів і планів розвитку оборонних підприємств. На третьому етапі (2025-2030 роки) буде тривати освоєння нових технологій, що забезпечують зниження використання імпортної продукції ОПК. Також буде тривати диверсифікація, технічне переозброєння і розвиток науково-виробничої бази підприємств оборонних галузей промисловості.