Президент затвердив річну програму вступу України в НАТО

Для продуктивної інтеграції України в НАТО і відповідно до Конституції України, Володимир Зеленський підписав указ Про річну національну програму Україна - НАТО на 2021 рік.
Відповідний указ №189/2021 опублікований на сайті глави держави.
Відповідний указ №189/2021 опублікований на сайті глави держави.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів в 20-денний термін повинен затвердити заходи щодо виконання програми і показники ефективності. Також уряд повинен регулярно інформувати громадян про хід та результати виконання програми.
Річна національна програма під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 - це системний документ, який містить опис реформ за відповідними напрямами. Національна програма також визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО.
Особливу увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з Альянсом в рамках отриманого Україною в минулому році статусу партнера розширених можливостей.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Річна національна програма під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 - це системний документ, який містить опис реформ за відповідними напрямами. Національна програма також визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО.
Особливу увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з Альянсом в рамках отриманого Україною в минулому році статусу партнера розширених можливостей.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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