Президент затвердив річну програму вступу України в НАТО

16:49 11 травень Київ, Україна





Відповідний указ №189/2021 опублікований на сайті глави держави. Для продуктивної інтеграції України в НАТО і відповідно до Конституції України, Володимир Зеленський підписав указ Про річну національну програму Україна - НАТО на 2021 рік.Відповідний указ №189/2021 опублікований на сайті глави держави.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО, і відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік", - йдеться в документі.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів в 20-денний термін повинен затвердити заходи щодо виконання програми і показники ефективності. Також уряд повинен регулярно інформувати громадян про хід та результати виконання програми.



Річна національна програма під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 - це системний документ, який містить опис реформ за відповідними напрямами. Національна програма також визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО.



Особливу увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з Альянсом в рамках отриманого Україною в минулому році статусу партнера розширених можливостей.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.