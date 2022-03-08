Президент України Зеленський: майбутнє континенту вирішуємо ми

12:40 07 березень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та світової спільноти у відеозверненні.

"Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується – чи стане хтось інший у Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми” – каже Зеленський.

Президент України у разі неприпинення вторгнення Росії вимагає введення нового пакету санкцій, "бойкот російського експорту", зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії.

"Російські окупанти тримають у заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших міст та селищ, які окупанту вдалося захопити. Тимчасово. Поки не отримають покарання. А вони матимуть. Наші Збройні сили знають, як це робити. Ворог стомлений. Деморалізований.

Скільки ще потрібно смертей та втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга чи Відня? Ми чекаємо на рішення. Очищення неба. Або силою, яка у вас є. Або ви дасте нам бойові літаки та засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам необхідну силу. Це допомога, яку світ має надати не просто Україні. А собі. Щоб довести – людяність переможе. Швидше” – каже Зеленський.

Уряд України розпочав роботу над відновленням економіки країни. Так, створено спеціальний пакет допомоги для підприємців. ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав Збройних сил та тероборони.