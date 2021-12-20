Президент України завтра зустрінеться з главою Туреччини

Завтра, 10 квітня, Володимир Зеленський відвідає Туреччину з робочим візитом, де запланована зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом і підписання низки важливих двосторонніх документів.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Також повідомляється, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Крім того, під час візиту заплановане підписання низки двосторонніх документів.
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