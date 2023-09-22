Президент України Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Канади

Президент України Володимир Зеленський несподівано прибув до Канади з неанонсованим візитом, повідомляється в офіційній заяві прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
Офіс прем'єр-міністра Канади офіційно оголосив про прибуття президента України та висловив намір продовжувати тісну співпрацю між двома країнами. Метою цієї спільної роботи є зміцнення зв'язків між Україною та Канадою, а також підтримка України у її зусиллях щодо забезпечення власної безпеки та опору жорстокому та необґрунтованому вторгненню росії. Канада гарантує, що надаватиме підтримку Україні за необхідності.
Планується, що під час візиту до Оттави, Джастін Трюдо та Володимир Зеленський проведуть зустріч, на якій підтвердять підтримку Канади в галузі військового, економічного та гуманітарного співробітництва, а також розвитку України. Сторони підпишуть угоду, спрямовану на подальше зміцнення економічних зв'язків між двома країнами.
Президент Зеленський також планує виступити із промовою перед парламентом.
Після цього лідери вирушать до Торонто, де зустрінуться із представниками канадського бізнесу з метою стимулювання інвестицій приватного сектору у майбутнє України.
Завершить візит захід за участю українсько-канадської громади.
Офіс прем'єр-міністра Трюдо підкреслив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну разом зі своїми союзниками та партнерами та посилить економічний тиск на росію доти, доки не буде дотримано територіальну цілісність та суверенітет України. Канада визнала важливість підтримки України у її прагненні захищати свободу, незалежність та демократію.
Офіс прем'єр-міністра Канади офіційно оголосив про прибуття президента України та висловив намір продовжувати тісну співпрацю між двома країнами. Метою цієї спільної роботи є зміцнення зв'язків між Україною та Канадою, а також підтримка України у її зусиллях щодо забезпечення власної безпеки та опору жорстокому та необґрунтованому вторгненню росії. Канада гарантує, що надаватиме підтримку Україні за необхідності.
Планується, що під час візиту до Оттави, Джастін Трюдо та Володимир Зеленський проведуть зустріч, на якій підтвердять підтримку Канади в галузі військового, економічного та гуманітарного співробітництва, а також розвитку України. Сторони підпишуть угоду, спрямовану на подальше зміцнення економічних зв'язків між двома країнами.
Президент Зеленський також планує виступити із промовою перед парламентом.
Після цього лідери вирушать до Торонто, де зустрінуться із представниками канадського бізнесу з метою стимулювання інвестицій приватного сектору у майбутнє України.
Завершить візит захід за участю українсько-канадської громади.
Офіс прем'єр-міністра Трюдо підкреслив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну разом зі своїми союзниками та партнерами та посилить економічний тиск на росію доти, доки не буде дотримано територіальну цілісність та суверенітет України. Канада визнала важливість підтримки України у її прагненні захищати свободу, незалежність та демократію.
President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa , welcome to Canada. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/NDVoDef5qI— Джастін Трюдо (@JustinTrudeau) 22 вересня 2023 р.
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