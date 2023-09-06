Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швеції

12:22 19 серпня Київ, Україна

Неможливо не дооцінити особистий внесок президента Зеленського у забезпечення допомоги Україні від іноземних урядів. Так, сьогодні, 19 серпня, президент України прибув із робочим візитом до Швеції. Тут має відбутися кілька важливих зустрічей. Про це йдеться у повідомленні глави держави у його Telegram-каналі.

Український лідер приїхав до цієї країни разом із першою леді. У Стокгольмі Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI та королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто дякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу та незалежність", - пояснив президент.

За його словами, першочерговим завданням поїздки стане посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двостороннього співробітництва, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі.

"Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир у всьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, влада Швеції оголосила про надання 13 пакета військової допомоги для України на загальну суму майже $314 млн.

Раніше стало відомо, що Швеція створить поблизу України центри логістики, де обслуговуватиметься військова техніка.