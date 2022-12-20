Президент України у Бахмуті нагородив захисників

Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся із військовими та нагородив українських захисників.
ЗМІ повідомили, що президент Зеленський прибув до Бахмуту. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався.
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі УП підтвердив, щоб Зеленський побував у Бахмуті. Гендиректорка Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева повідомила, що Зеленський зустрівся з військовими та нагородив українських захисників. Деталі ОП розповість пізніше.
Бахмут є найгарячішою точкою на лінії фронту, яка тягнеться більш ніж на 1300 кілометрів.
ЗМІ повідомили, що президент Зеленський прибув до Бахмуту. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався.
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі УП підтвердив, щоб Зеленський побував у Бахмуті. Гендиректорка Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева повідомила, що Зеленський зустрівся з військовими та нагородив українських захисників. Деталі ОП розповість пізніше.
Бахмут є найгарячішою точкою на лінії фронту, яка тягнеться більш ніж на 1300 кілометрів.
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