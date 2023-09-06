Президент України звільнив усіх військових комісарів

18:46 11 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 серпня, що всіх обласних військових комісарів буде звільнено та замінено офіцерами, які пройшли фронт. Він зробив це оголошення у своєму Telegram-каналі після засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

"Наші рішення наступні - ми звільняємо всіх обласних військових комісарів. Керувати цією системою мають люди, які знають, що таке війна, і чому цинізм та хабарництво під час війни - це зрада. Солдати, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, можуть керувати цією системою комплектування. Генерал Залужний має реалізувати це рішення", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, керівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) буде перевірено Службою безпеки України (СБУ) перед призначенням.

"Кожен військовий комісар, щодо якого ведеться кримінальне провадження, нестиме повну відповідальність", - сказав Зеленський.



Він також зазначив, що звільнені військові комісари та інші посадові особи, які мають погони та щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність, мають вирушити на фронт.

"Але я наголошую: армія не є і ніколи не буде заміною кримінальному покаранню", - сказав Зеленський. "Чиновники, які переплутали погони та вигоду, точно будуть покарані".

Він нагадав, що засідання РНБО було присвячене одній темі – результатам перевірки військкоматів. Було заслухано доповіді керівників Державного бюро розслідувань (ДБР), СБУ, Міністерства внутрішніх справ (МВС), Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та генерального прокурора.

"Загалом уже відкрито 112 кримінальних справ щодо посадових осіб військкоматів", - сказав Зеленський. "Видано 33 підозри. Обласні, міські, районні військові комісари, співробітники військових комісаріатів та інші посадові особи. Зловживання було скоєно у всіх областях: Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Київській та Львівській. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця. Цинізм скрізь однаковий".

Серед зловживань та корупційних діянь, виявлених у роботі керівників ТЦК, Зеленський назвав незаконне збагачення, легалізацію незаконно отриманих коштів, отримання неправомірної вигоди та незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон.