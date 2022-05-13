Президент України стане учасником засідання Венеціанської комісії

Сьогодні відбудеться онлайн-засідання Венеціанської комісії, в якому спільно з президентом Албанії візьме участь і президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії.
Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії.
На засіданні планують схвалити наступні раніше випущені термінові висновки щодо повноважень членів конституційних органів Молдови, перенесення виборів за мотивами конституційної реформи в Киргизстані, проєкту нової Конституції Болгарії.
Також планується схвалити два висновки про законодавчу ситуацію щодо антикорупційних механізмів і реформи Конституційного Суду України (КС), що настали після постанови КС №13-р/2020 від 27 жовтня.
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