Президент України стане учасником засідання Венеціанської комісії

13:21 11 грудня Київ, Україна

Сьогодні відбудеться онлайн-засідання Венеціанської комісії, в якому спільно з президентом Албанії візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії.

"Очікується, що в пленарному засіданні візьмуть участь президент Албанії Ілір Мета і президент України Володимир Зеленський", - повідомляє комісія.

На засіданні планують схвалити наступні раніше випущені термінові висновки щодо повноважень членів конституційних органів Молдови, перенесення виборів за мотивами конституційної реформи в Киргизстані, проєкту нової Конституції Болгарії.



Також планується схвалити два висновки про законодавчу ситуацію щодо антикорупційних механізмів і реформи Конституційного Суду України (КС), що настали після постанови КС №13-р/2020 від 27 жовтня.