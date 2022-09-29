Президент України скликає термінове засідання РНБО

17:49 29 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.



Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook у четвер, 29 вересня.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - написав Никифоров.



Можна припустити, що рішення Зеленського пов'язане із раніше оголошеними планами країни-агресора росії. 30 вересня у москві підпишуть договори про так зване входження окупованих територій України до складу росії за підсумками псевдореферендумів.