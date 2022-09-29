Президент України скликає термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook у четвер, 29 вересня.
Можна припустити, що рішення Зеленського пов'язане із раніше оголошеними планами країни-агресора росії. 30 вересня у москві підпишуть договори про так зване входження окупованих територій України до складу росії за підсумками псевдореферендумів.
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