Президент України з робочою поїздкою в Полтавській області

14:35 01 вересень Київ, Україна

Глава держави прибув до Полтавської області для ознайомлення з проєктом стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Полтавської області. Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проєктом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що Президент ознайомиться з ходом робіт на об'єктах, що зводяться в рамках Національної програми "Велике будівництво".



Володимир Зеленський, згідно з планом поїздки, візьме участь в представленні проєкту Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року.



Крім того, Глава держави, як очікується, ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проєктами, які запропоновані для реалізації в рамках ініціативи "25 магнітів".



