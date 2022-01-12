Президент України з робочою поїздкою в Полтавській області

Глава держави прибув до Полтавської області для ознайомлення з проєктом стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.
Також очікується, що Президент ознайомиться з ходом робіт на об'єктах, що зводяться в рамках Національної програми "Велике будівництво".
Володимир Зеленський, згідно з планом поїздки, візьме участь в представленні проєкту Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року.
Крім того, Глава держави, як очікується, ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проєктами, які запропоновані для реалізації в рамках ініціативи "25 магнітів".
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