Президент України: росії не вдасться вкрасти Крим та інші частини нашої землі

18:58 18 травня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росії не вдасться вкрасти ні Крим, ні якусь іншу частину української території.



У 79-і роковини депортації кримськотатарського народу він підкреслив, що Україна віддаватиме належне пам'яті жертв цього геноциду.



Зеленський нагадав про страждання кримськотатарського народу, якого було вигнано з рідних будинків і піддано знущанням.



Він заявив, що Україна протистоятиме російській агресії і захищатиме свою землю, наголосивши, що Крим залишається частиною української держави.



Президент зазначив, що Україна продовжує працювати над звільненням усіх кримських татар, засуджених окупаційним режимом.



Він також повідомив про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя.



Зеленський наголосив, що Україна наполягає на поверненні Криму та активно працює на державному та міжнародному рівні для досягнення цієї мети.