Президент України розповів про своє ставлення до російського диктатора

Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить зустріч із президентом країни-агресора володимиром путіним, тому що не розуміє, хто приймає рішення в росії.
Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю Sky News.
Зеленський наголосив, що ракетні атаки росії свідчать про те, що кремль бреше, заявляючи про можливість переговорів з Україною.
Відповідаючи на запитання, чи допоможе вирішити війну зустріч з путіним, Зеленський відповів: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в росії".
При цьому Зеленський зазначив, що якщо росія залишить українську територію, війна припиниться.
Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю Sky News.
Зеленський наголосив, що ракетні атаки росії свідчать про те, що кремль бреше, заявляючи про можливість переговорів з Україною.
Відповідаючи на запитання, чи допоможе вирішити війну зустріч з путіним, Зеленський відповів: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в росії".
При цьому Зеленський зазначив, що якщо росія залишить українську територію, війна припиниться.
Зеленський також відповів на запитання, чи не пізно вже вести переговори із кремлем.
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