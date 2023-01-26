Президент України розповів про своє ставлення до російського диктатора

11:49 26 січня Київ, Україна

Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить зустріч із президентом країни-агресора володимиром путіним, тому що не розуміє, хто приймає рішення в росії.

Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Зеленський наголосив, що ракетні атаки росії свідчать про те, що кремль бреше, заявляючи про можливість переговорів з Україною.

Відповідаючи на запитання, чи допоможе вирішити війну зустріч з путіним, Зеленський відповів: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в росії".

При цьому Зеленський зазначив, що якщо росія залишить українську територію, війна припиниться.
 
"Я просто хочу, щоб вони (росіяни - ред.) якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну", - додав Зеленський.
 
Зеленський також відповів на запитання, чи не пізно вже вести переговори із кремлем.
 
"Після повномасштабного вторгнення для мене (путін) - ніхто", - наголосив президент.