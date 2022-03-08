Президент України розповів главі "Венеціанки" про судову реформу і боротьбу з корупцією

09:26 08 червень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, Зеленський розповів про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включаючи судову реформу і подолання корупції.



Про це повідомляє пресслужба глави держави.



«Спасибі вам і Венеціанській комісії за постійну підтримку України в розвитку антикорупційної системи та реформування судової гілки влади», - сказав президент.



Президент відзначив допомогу Венеціанської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду України та поінформував про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад в Конституційному Суді і в органах суддівського управління - із залученням міжнародних експертів.



«Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети - повернення Конституційному Суду України ролі незалежного і неупередженого арбітра в правовій державі Україна, де конституційні органи приймають рішення виключно в рамках своїх законних повноважень і відповідальності», - підкреслив Зеленський.



Глава держави особливо наголосив на вагомій ролі висновків Венеціанської комісії щодо нелегітимності так званого «кримського референдуму» 2014 року і несумісності з міжнародним правом «включення» АР Крим та міста Севастополь до складу Російської Федерації. За його словами, принципова позиція комісії стала важливим елементом при формуванні в 2014 році міжнародної політики невизнання анексії Криму Росією.



Зеленський також підкреслив важливість ініціативи «Кримська платформа» та консолідації зусиль міжнародної спільноти для повної деокупації Криму.



Зі свого боку Букіккіо високо оцінив бачення президента щодо європейського майбутнього України та його прагнення побудувати ще більш демократичну і прозору державу.