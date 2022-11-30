Президент України розраховує, що Британія очолить створення трибуналу над росією

Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля щодо створення спеціального трибуналу для покарання росії за військові злочини.
Про це у вівторок, 29 листопада, повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що саме з цією метою його дружина перебуває з візитом у Сполученому Королівстві.
"Від імені всіх українців та українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль зі створення спеціального трибуналу зі злочину агресії росії проти України", - заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що Британія вже має подібний досвід, адже саме в Лондоні взимку 1942 року було підписано Сент-Джеймську декларацію - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".
При цьому президент заявив, що без створення спецтрибуналу наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва росії за злочин агресії проти України.
За його словами, вже було зроблено кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість та притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні.
"Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами та міжнародними організаціями, щоб кожен російський вбивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і її нарощуватимемо", - зазначив він.
Президент розповів, що Україна має "потужну співпрацю" з Нідерландами, які допомагають зі створенням Офісу прокурора для збирання доказів військових злочинів, а також Україна співпрацює з Францією, яка допомагає у польовій роботі з документуванням російських злочинів.
"І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проєкту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру і реально забезпечити справедливість після цієї війни так само як і після Другої світової. Вірю, що Великобританія виявить своє лідерство саме у цій боротьбі за справедливість", - наголосив він.
Про це у вівторок, 29 листопада, повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що саме з цією метою його дружина перебуває з візитом у Сполученому Королівстві.
"Від імені всіх українців та українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль зі створення спеціального трибуналу зі злочину агресії росії проти України", - заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що Британія вже має подібний досвід, адже саме в Лондоні взимку 1942 року було підписано Сент-Джеймську декларацію - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".
При цьому президент заявив, що без створення спецтрибуналу наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва росії за злочин агресії проти України.
За його словами, вже було зроблено кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість та притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні.
"Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами та міжнародними організаціями, щоб кожен російський вбивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і її нарощуватимемо", - зазначив він.
Президент розповів, що Україна має "потужну співпрацю" з Нідерландами, які допомагають зі створенням Офісу прокурора для збирання доказів військових злочинів, а також Україна співпрацює з Францією, яка допомагає у польовій роботі з документуванням російських злочинів.
"І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проєкту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру і реально забезпечити справедливість після цієї війни так само як і після Другої світової. Вірю, що Великобританія виявить своє лідерство саме у цій боротьбі за справедливість", - наголосив він.
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