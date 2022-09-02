Президент України розпустив Тристоронню контактну групу щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський припинив роботу української делегації у «мінській» Тристоронній контактній групі (ТКГ). Глава держави скасував дію шести указів 2020–2021 років про діяльність делегації та її склад.
ТКГ було створено у 2014 році для узгодження заходів щодо мирного врегулювання у Донецькій та Луганській областях. У ній взяли участь Україна, росія та ОБСЄ. Переговори проходили у «нормандському форматі» (росія, Україна, Німеччина та Франція).
Останній склад української делегації очолював експрезидент країни Леонід Кравчук, який помер у травні цього року. Раніше впродовж кількох років до неї входив інший колишній президент України — Леонід Кучма. Делегацію росії очолював Борис Гризлов - нинішній посол у Мінську.
У рамках ТКГ у 2014 та 2015 роках було досягнуто домовленостей про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони передбачали встановлення режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь, ухвалення закону про особливий статус регіону, розробку заходів щодо відновлення територій, амністію всім учасникам бойових дій та інше.
Останнє засідання ТКГ мало відбутися 19 лютого цього року, за два дні до визнання росією незалежності самопроголошених республік Донбасу («ДНР» та «ЛНР»), проте воно так і не відбулося.
На початку лютого президент України Володимир Зеленський назвав усі пункти мінських угод незадовільними. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив виконання головної умови, заявивши, що Донбас ніколи не набуде особливого статусу та права вето на будь-які рішення, що стосуються всієї України.
ТКГ було створено у 2014 році для узгодження заходів щодо мирного врегулювання у Донецькій та Луганській областях. У ній взяли участь Україна, росія та ОБСЄ. Переговори проходили у «нормандському форматі» (росія, Україна, Німеччина та Франція).
Останній склад української делегації очолював експрезидент країни Леонід Кравчук, який помер у травні цього року. Раніше впродовж кількох років до неї входив інший колишній президент України — Леонід Кучма. Делегацію росії очолював Борис Гризлов - нинішній посол у Мінську.
У рамках ТКГ у 2014 та 2015 роках було досягнуто домовленостей про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони передбачали встановлення режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь, ухвалення закону про особливий статус регіону, розробку заходів щодо відновлення територій, амністію всім учасникам бойових дій та інше.
Останнє засідання ТКГ мало відбутися 19 лютого цього року, за два дні до визнання росією незалежності самопроголошених республік Донбасу («ДНР» та «ЛНР»), проте воно так і не відбулося.
На початку лютого президент України Володимир Зеленський назвав усі пункти мінських угод незадовільними. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив виконання головної умови, заявивши, що Донбас ніколи не набуде особливого статусу та права вето на будь-які рішення, що стосуються всієї України.
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