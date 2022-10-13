Президент України розкритикував МКЧХ за "недостатні зусилля" щодо доступу до українських полонених

15:30 13 жовтня Київ, Україна

Зеленський розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатні зусилля щодо українських полонених на тимчасово окупованих територіях Донбасу.



Відповідну заяву він зробив на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Вони повинні мати доступ до полонених. І це продовжується з початку окупації нашого Криму та Донбасу. Доступу до наших полонених не було. Червоний Хрест не може туди дійти. Це вісім років відбувається", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що нині "тисячі наших полонених" знаходяться на окупованій частині Донбасу, де вони зазнають тортур.

"Не можемо ми, як українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість (отримати доступ до полонених - ред.) Червоний Хрест повинен (сам - ред.) битися, бо це їхня робота, бо вони отримують за це гроші, на них дивиться весь світ. Вони мають тиснути на росію, щоб туди доїхати", - вважає президент України.

Глава держави додав, що МКЧХ має докласти більше зусиль для отримання доступу до полонених.