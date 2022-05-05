Президент України зателефонував президенту Німеччини

Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це він написав у своєму Twitter.
Зеленський зазначив, що розмова була "хорошою і конструктивною".
Зеленський зазначив, що розмова була "хорошою і конструктивною".
Німецькі ЗМІ, розповідаючи про розмову лідерів, за словами прессекретаря Штайнмайєра, зазначили, що Володимир Зеленський запросив відвідати Україну його та канцлера.
Раніше, в останні тижні у відносинах Києва та Берліна виникла додаткова напруженість через відмову у візиті Штайнмайєру - українська сторона відмовилася його приймати через багаторічні тісні відносини з росією, запросивши федерального канцлера.
Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, і натякнув, що чекає від України кроків назустріч для вирішення цієї ситуації.
Раніше, в останні тижні у відносинах Києва та Берліна виникла додаткова напруженість через відмову у візиті Штайнмайєру - українська сторона відмовилася його приймати через багаторічні тісні відносини з росією, запросивши федерального канцлера.
Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, і натякнув, що чекає від України кроків назустріч для вирішення цієї ситуації.
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