Президент України зателефонував президенту Німеччини

18:44 05 травня Київ, Україна

Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це він написав у своєму Twitter.



Зеленський зазначив, що розмова була "хорошою і конструктивною".

"Дякував за потужну підтримку Німеччини. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії рф. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав президент.

Німецькі ЗМІ, розповідаючи про розмову лідерів, за словами прессекретаря Штайнмайєра, зазначили, що Володимир Зеленський запросив відвідати Україну його та канцлера.



Раніше, в останні тижні у відносинах Києва та Берліна виникла додаткова напруженість через відмову у візиті Штайнмайєру - українська сторона відмовилася його приймати через багаторічні тісні відносини з росією, запросивши федерального канцлера.



Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, і натякнув, що чекає від України кроків назустріч для вирішення цієї ситуації.