Президент України привітав нового президента Молдови

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на президентських виборах в Молдові, що пройшли 15 листопада, лідера партії «Дія і солідарність» Маю Санду, відому своїми проєвропейськими поглядами.

Так, Мая Санду в другому турі набрала більше ніж 57%, випередивши більш ніж на 10% чинного проросійського президента країни Ігоря Додона.

На офіційній сторінці в Twitter президент України Володимир Зеленський зазначив, що чекає зміцнення відносин між Україною та Молдовою, висловивши впевненість в євроінтеграції двох народів.

Однак, необхідно відзначити, що не всі країни задоволені результатами виборів в Молдові. Аналіз інформації з відкритих джерел свідчить про підготовку «білоруського сценарію», який полягає у використанні російськими спецслужбами політичного протистояння в Молдові для хаотизації соціально-громадської обстановки.

Російська пропаганда поширювала інформацію про втручання "третьої сторони" у виборчий процес. Зокрема, напередодні виборів проросійські ЗМІ поширювали фейки про те, що нібито українські боти, створені спеціально для дестабілізації Молдови, проводять різного роду деморалізаційну розсилку в соціальних мережах напередодні другого туру виборів.

Незважаючи на численні маніпуляції і масштабне «довгострокове фінансування проросійського курсу» Молдови, а також з огляду на заяви Володимира Зеленського, Україна підтримує вибір громадян Молдови та подальший проєвропейський курс країни.